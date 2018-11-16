حكم الفيديو يدخل أمم آسيا في 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيستعين بنظام حكم الفيديو المساعد بدءا من دور الثمانية في كأس آسيا مطلع العام المقبل في الإمارات.

وكان الاتحاد الآسيوي أشار إلى رغبته المبدئية في الاستعانة بحكم الفيديو في سبتمبر أيلول لكنه أكد يوم الخميس الاستقرار على تطبيق النظام في سبع مباريات في كأس آسيا وبدءا من دور الثمانية.

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية عن طريق متابعة لقطات الإعادة كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وستشهد كأس آسيا 2019 الموسعة مشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا في البطولات الأخيرة.