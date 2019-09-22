حسناء تايكواندو العراق تكشف ابرز العقبات في طريق تحقيق حلمها

اثارت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، إيناس عطا، اهتمام الشارع الرياضي العراقي، بسبب جمالها وقوتها من خلال ما تعرضه من مقاطع فيديو لمهاراتها ومرونتها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وتسعى عطا الى تحقيق حلمها ورفع اسم العراق عالياً في لعبة التايكواندو من خلال المشاركة في البطولات والمحافل العالمية، إلا إن هناك بعض العقبات التي تقف في طريق تحقيق حلمها المنشود.

وقالت عطا في حديث للسومرية نيوز، إن “لعبة التايكواندو في العراق، تعاني الامرين لعدم وجود اتحاد للعبة منذ خمس سنوات، بالتالي فإن مشاركاتي في البطولات الرسمية وغير الرسمية تكون على نفقتي الخاصة”.

واضافت عطا، “اردت المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو التي ستنطلق في القاهرة خلال الايام المقبلة، لكن للاسف لن اتمكن من المشاركة بسبب عدم دفع الاتحاد العراقي لبدل الاشتراك في البطولة”.

واوضحت بالقول، “لا استطيع التوقف عن لعب التايكواندو، فهي اللعبة الاقرب الي كونها تشبه شيئاً من شخصيتي، واتمنى ان تولي الجهات المعنية، اهتماماً باتحاد اللعبة”.