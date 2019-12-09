حرمان روسيا من المشاركة في الاولمبياد لاربعة اعوام

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” اليوم الإثنين، إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

وقال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: “تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات”، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ”وادا”، دعت فيها إلى إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وسيتم السماح للرياضيين الروس، الذين سيتمكنون من إثبات أنهم شرفاء، بالمنافسة كرياضيين مستقلين.

وكان قد تم تعليق مشاركة اللجنة الأولمبية الروسية، في دورة الألعاب الشتوية (بيونج تشانج 2018)، لكن تم الموافقة لبعض الرياضيين، على المشاركة في البطولة كرياضيين أولمبيين من روسيا.