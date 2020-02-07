جستن ميرام ينتقل لعتبة جديدة في الدوري الأمريكي

انتقل العراقي جستن ميرام إلى صفوف نادي سولت الأمريكي، من نادي أتلانتا الأمريكي.

ويعد جستن ميرام من اللاعبين المميزين في الدوري الأمريكي، وسبق أن مثل نادي كولومبيس كرو، وتألق معه لعدة مواسم، وتم استدعائه للمنتخب الوطني وفقا لأدائه المميز في الدوري الأمريكي.

ويسعى جستن ميرام للعودة مجددا لتشكيلة المنتخب العراقي، بعد أن تم استبعاده في تصفيات كأس العالم وبطولة الخليج 24 التي أقيمت في قطر.

يشار إلى أنه جرى استبعاد جستن ميرام من المنتخب الوطني، بسبب تخلفه عن الفريق في مباراتي هونج كونج وكمبوديا في التصفيات المزدوجة.