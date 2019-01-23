توضيح من بسام الراوي إلى جمهور المنتخب العراقي

أصدر اللاعب القطري ذو الاصول عراقية، بسام الراوي، الاربعاء، توضيحا إلى الجمهور العراقي بشأن الهدف الذي سجله يوم أمس في شباك العراق ضمن الدور الـ 16 من بطولة كأس آسيا.

وقال الراوي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، اليوم، 23 كانون الثاني 2019، “مبروك لمنتخب قطر والشعب القطري الغالي الفوز التأهل لربع النهائي وهاردلك لمنتخب العراق والشعب العراقي الغالي”.

واضاف “بالأمس لعبت أهم مباراة في مشواري الكروي وسجلت الهدف الأكثر قيمة منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم، أريد هنا أن أوضح بعض الأمور، أنا من مواليد العراق ومن أسرة عراقية أعتز و أفتخر بجذوري وأصولي، لكنني بدأت ممارسة كرة القدم في دولة قطر وأكملت دراستي في مدارس قطر ثم في أكاديمية أسباير و ساهم نادي الريان ثم احترافي في سلتا فيغو الإسباني عبر أسباير في تطوير موهبتي الكروية وانتهى بي المطاف في نادي الدحيل، لقطر فضل كبير علي لن أنساه أبدا “.

وتابع الراوي، “أما بما يخص احتفالي فبعد تسجيل أهم أهداف مشواري فمن حقي أن أفرح وأحتفل ومن حق زملائي في المنتخب وشعب قطر علي أن أقدم كل ما أستطيع لإسعادهم مع كل المحبة والتقدير للجمهور العراقي، فقبل أن أكون لاعبا محترفا أنا إنسان لدي مشاعر وأحاسيس تجاه من عملت معهم و ساعدوني في كل لحظة تعثر في مشواري الكروي البسيط و كما أنا فخور بأصولي العراقية أنا فخور جدا بالانتماء لدولة قطر وتمثل منتخبها العزيز”.