توران يكشف حجم نفوذ ميسي داخل برشلونة

أكد اللاعب التركي أردا توران إن التواصل مع زملاءه السابقين في برشلونة ما زال قائماً حتى الآن ، بما في ذلك ليونيل ميسي الذي اعتبره واحد من أصدقائه المقربين جداً.

وقرر لاعب خط الوسط التركي الرحيل عن صفوف النادي الكتلوني في يناير / كانون الثاني من عام 2018 بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر، حيث خرج بشكل شبه كامل من حسابات المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

ونقلت صحيفة “آس” عن أردا توران قوله : “ميسي يملك الكثير من النفوذ في برشلونة ، لكن ذلك لا يؤثر على تقدم الفريق ولو بنسبة واحد بالمئة ، ليونيل صديق حميم وما زالت على اتصال به ومع نيمار وأيضاً داني ألفيس”.

وحول علاقته مع اللاعبين الآخرين في برشلونة وأجاب : “ما زلت أتحدث إلى جيرارد بيكيه ، منذ بعض الوقت كنت معه في لقاء مع رئيس الاتحاد التركي للتنس ، وعقدنا لقاءات مع مسؤولين في الخطوط الجوية التركية ، بيكيه يحاول تنظيم كأس ديفيز في تركيا وأنا أساعده على ذلك”.

وفيما يتعلق برحيله عن برشلونة وأجاب : “عندما كان لويس إنريكي مدرباً في برشلونة كنت اللاعب رقم اثني عشر وكانت لدي طاقة جامحة وحظيت بالمزيد من الدقائق ، لكن فالفيردي لم يوفر لي الكثير من الفرص ، لذلك غادرت لأنني لم أكن سعيداً”.