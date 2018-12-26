تقنية تستخدم لأول مرة في تدريبات أسود الرافدين

استخدم الجاهز الفني للمنتخب الوطني بقيادة ستريشكو كاتانيتش، خلال معسكره الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في تدريبات اسود الرافدين.

اتحاد الكرة وفر للجهاز الفني، تقنية “GPS” التي تتيح لكاتانيتش ومدرب اللياقة سردار محمد، التعرف على مستوى اللياقة البدنية وسرعة الجري وتحركات اللاعبين داخل أرضية الملعب.

ويطمح الكادر التدريبي لاسود الرافدين، في إيصال اللاعبين إلى الجاهزية القصوى من خلال تكثيف التدريبات قبل خوض معترك كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل.