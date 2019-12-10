تعرف على نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي

أقيم اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حفل سحب قرعة دور المجموعات ضمن كأس الاتحاد الآسيوي.

وسوف يتنافس في دور المجموعات 36 نادياً موزعة على تسع مجموعات، تتنافس في المناطق الجغرافية الخمس.

وتنطلق نسخة عام 2020 من خلال الدور التمهيدي يوم 22 كانون الثاني، على أن تقام المباراة النهائية يوم 7 تشرين الثاني.

ويشار إلى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2020 يحصل على فرصة المنافسة في الدور التمهيدي في دوري أبطال آسيا 2021.

وفيما يلي نتائج القرعة:

قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020

غرب آسيا

المجموعة الأولى

العهد (لبنان)

المنامة (البحرين)

الجيش (سوريا)

الفائز من الدور التمهيدي (عمان/فلسطين)

المجموعة الثانية

الفيصلي أو الوحدات (الأردن)

الأنصار (لبنان)

الكويت أو السالمية (الكويت)

الوثبة (سوريا)

المجموعة الثالثة

الرفاع أو المحرق (البحرين)

الجزيرة (الأردن)

الظفرة (عمان)

القادسية (الكويت)

وسط آسيا

المجموعة الرابعة

الاستقلال أو ريغار تاداز (طاجيكستان)

التين عسير (تركمانستان)

دوردوي (قرغيزستان)

الفائز من الدور التمهيدي (طاجيكستان/تركمانستان/قرغيزستان)

جنوب آسيا

المجموعة الخامسة

تشيناي أو غوا (الهند)

تي سي سبورتس (المالديف)

باشوندارا كينغز (بنغلادش)

الفائز من الدور التمهيدي (الهند/بنغلادش/بوتان/سريلانكا)

منطقة آسيان

المجموعة السادسة

هو تشي منه (فيتنام)

هواغانغ يونايتد (سنغافورة)

لاو تويوتا (لاوس)

الفائز من الدور التمهيدي (ميانمار وبروناي)

المجموعة السابعة

سيريز نيغروس (الفلبين)

ثان كوانغ نينه (فيتنام)

بالي يونايتد أو الممثل الثالث لإندونيسيا (إندونيسيا)

الفائز من الدور التمهيدي (لاوس/كمبوديا)

المجموعة الثامنة

تامبنيز روفرز أو غيلانغ (سنغافورة)

كايا ايلويلو (الفلبين)

شان يونايتد أو اياياوادي يونايتد (ميانمار)

الفائز من الدور التمهيدي (إندونيسيا/تيمور الشرقية)

شرق آسيا

المجموعة التاسعة

ووفو تاي بو (هونغ كونغ)

تاتونغ (الصين تايبيه)

ماست (ماكاو)

الفائز من الدور التمهيدي (هونغ كونغ/الصين تايبيه/منغوليا)