تعرف على نتائج قرعة تصفيات أمم أوروبا 2020

سحبت الأحد، قرعة تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، حيث أسفرت القرعة عن وقوع هولندا في مجموعة واحدة مع ألمانيا.

وجاءت القرعة التي سحبت في العاصمة الإيرلندية، اليوم، 2 كانون الأول 2018، لتضم 55 منتخبا على 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة من المجموعات الخمسة الأولى 5 منتخبات، بينما تضم المجموعات الخمسة الأخيرة 6 منتخبات.

وهذه هي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: انكلترا، التشيك، بلغاريا، الجبل الأسود، كوسوفو.

المجموعة الثانية: ليتوانيا، صربيا، البرتغال، لوكسمبورغ، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: هولندا، ألمانيا، ايرلندا الشمالية، إستونيا، بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: سويسرا، الدنمارك، ايرلندا، جورجيا، جبل طارق.

المجموعة الخامسة: كرواتيا – ويلز – سلوفاكيا – المجر – أذربيجان

المجموعة السادسة: إسبانيا – السويد – النرويج – رومانيا – جزر فارو – مالطا

المجموعة السابعة: بولندا – النمسا – إسرائيل – سلوفينيا – مقدونيا – لاتفيا

المجموعة الثامنة: فرنسا – آيسلندا – تركيا – ألبانيا – مولدوفا – أندورا

المجموعة التاسعة: بلجيكا – روسيا -اسكتلندا – قبرص كازخستان – سان مارينو

المجموعة العاشرة: إيطاليا – البوسنة والهرسك – فنلندا – اليونان – أرمينيا – ليشتنشتاين

وستكون هذه النسخة خاصة من بطولة أمم أوروبا لأنها لن تقام على دولة واحدة، بل سيتم توزيع المباريات على 13 مدينة أوروبية أبرزها كوبنهاغن، بوخارست، ميونخ، روما، لندن والعديد من المدن الأخرى.

وسيتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة عند انتهاء التصفيات، ليصبح المجموع 20 منتخبا، أما المقاعد الأربعة المتبقية فسيتم توزيعها على المستويات الأربعة من بطولة دوري امم أوروبا.

ر.إ