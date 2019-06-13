تعرف على تصنيف العراق وسيناريو مجموعته في تصفيات المونديال

بعد انتهاء مباريات “فيفا دي”، اتضحت معالم تصنيف منتخبات قارة آسيا التي سيتم توزيعها على مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

وبحسب نتائج المنتخبات وموقعهم في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” الأخير، فإن المنتخب الوطني وقع في التصنيف الثاني للقارة.

وفيما يلي تصنيف المنتخبات قبل قرعة التصفيات:

التصنيف الأول:

إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين.

التصنيف الثاني:

العراق، أوزباكستان، سوريا، لبنان، عمان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن.

التصنيف الثالث:

فلسطين، الهند، البحرين، تايلند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين.

التصنيف الرابع:

تركمانستان، مينمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا.

التصنيف الخامس:

أندونيسيا، سنغافورا، نيبال، بنغلاديش، منغوليا، غوام، سيري لانكا، (واحد من كمبوديا / باكستان).

وسيصطدم المنتخب الوطني بأحد منتخبات التصنيف الأول، فيما ستجنب مواجهة منتخبات التصنيف الثاني، وسيتواجد في مجموعته ثلاثة منتخبات أخرى من التصنيف الثالث والرابع والخامس.

ويحتل المنتخب الوطني المركز 76 في تصنيف “فيفا” الصادر خلال شهر نيسان الماضي، ومن المتوقع تراجعه بعد خسارته ودياً أمام تونس بهدفين نظيفين، يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن تقام قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال في السابع عشر من شهر تموز المقبل.