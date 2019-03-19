تشافي: قطر لا تستطيع استضافة 48 منتخباً في المونديال

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد القطري وسفير مونديال 2022، أن قطر لا تمتلك المقومات التي تمكنها من استضافة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 منتخبا، بعد مطالبات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الذي شدد على ضرورة توسيع المونديال بدءاً من النسخة المقبلة.

ويعتبر تشافي (39 عاما) أحد أساطير نادي برشلونة الإسباني، أول سفير تعينه قطر لمونديال 2022.

وجاءت تصريحات تشافي الذي فاز بكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، على عكس رؤية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، الذي أكد في أن أغلبية الاتحادات الأعضاء مع مشاركة 48 منتخبنا بدءا من 2022.

وسعى تشافي، يوم الاثنين، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة “سبورت ستار” الهندية، إلى دعم مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم 2022، لاسيما أن جياني إنفانتينو ذكر في تصريحات سابقة أنه ليس بمقدور قطر استضافة المونديال في حال مشاركة 48 منتخبنا.

وقال تشافي: مشاركة 32 منتخبا في كأس العالم 2022 أفضل من تواجد 48 فريقا، كما أن قطر عملت من أجل استضافة 32 منتخبا، ومن الصعب جدا تنظيمها للمونديال في حال زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في هذا التوقيت.

وأضاف: تنظيم المونديال بـ 32 منتخبا أفضل للمشاهدين وأيضا للاعبين، ومن وجهة نظري فإن توسيع العدد إلى 48 سيزيد من مدة أيام المنافسات في المونديال.