تأجيل مواجهات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا للشباب

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل منافسات التصفيات الآسيوية دون سن 19 سنة، المجموعة الأولى التي كان مقررًا لها في الثاني من الشهر المقبل في مدينة كربلاء العراقية.

وتلقى الاتحاد العراقي خطابًا رسميًا من نظيره الآسيوي يبلغهم بتأجيل تصفيات الشباب لإشعار آخر.

يشار إلى أن المجموعة الأولى تضم منتخبات العراق فلسطين الكويت عمان وباكستان.

ويتأهل إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل، صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.