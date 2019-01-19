بيان آسيوي غاضب ضد معلق مباراة إيران والعراق

استنكرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، ما بدر من المعلق القطري يوسف سيف، بإقحام السياسة في الرياضة، أثناء التعليق على مباراة إيران والعراق، بالبطولة.

وأصدرت اللجنة، اليوم الخميس، بيانًا، تستنكر فيه ما قام به المعلق، مع مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة تجاهه، لمنع إقحام الرياضة بالسياسة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخذا الإجراءات القانونية تجاه المعلق وقناته، على ما بدر منه.

وقالت “إن كل ما ذكره المعلق بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري في البطولة يتنافى مع الواقع، بشهادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والوفد القطري نفسه، الذي صرح بالأمس للوكالة الفرنسية، بعدم وجود أي مشاكل أو عراقيل للبعثة خلال البطولة”.

وأضافت خلال البيان “لقد حرصت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة على تواجد جميع الدول المحبة للرياضة والسلام لمساندة منتخباتها بالمدرجات”.

وطالب البيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، باتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة وصارمة لعدم إقحام السياسة في الرياضة.

ومن جانبه، استنكر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، ما بدر من المعلق، مؤكدًا أن هذا الأمر يتكرر كثيرًا وبطريقة موجهة، لاستخدام الحقوق الحصرية بصورة فاضحة، من أجل خدمة أهداف سياسية لا علاقة لها بالرياضة.

وأكد الاتحاد، خلال بيان أصدره اليوم، ضرورة حماية الرياضة من التسييس، مناشدًا كافة المنظمات والهيئات الرياضية بضرورة التدخل لحماية الرياضة.