بفوز لم يحدث منذ 10 أشهر.. “عودة سعيدة” لمورينيو

بدأ جوزيه مورينيو مسيرته مع توتنهام هوتسبير بأفضل شكل ممكن، بالفوز 3-2 على وستهام يونايتد، السبت، ليحقق الفريق أول فوز خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز في 10 أشهر.

وسجل سون هيونغ مين ولوكاس مورا هدفين لتوتنهام في الشوط الأول، وأضاف هاري كين هدفا بعد الاستراحة، ليصل إلى 175 هدفا مع النادي.

لكن فريق مورينيو استقبل هدفين قرب النهاية عن طريق البديل ميخائيل أنطونيو وأنجيلو أوغبونا، بعدما تكررت الأخطاء من خط الدفاع الذي خرج بشباك نظيفة مرة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم الجاري.