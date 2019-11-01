بالفيديو.. هدف عالمي للاعب عراقي

عاد النجم العراقي أسامة رشيد لتسجيل أهدافه المميزة رفقة فريقه سانتا كلارا، بعدما نجح في هز شباك فيتوريا سيتوبال بهدف عالمي من كرة ثابتة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “دي ساو ميغيل” برسم الجولة التاسعة من عمر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وانتهى بالتعادل 1-1.



وهز رشيد شباك الفريق الضيف من كرة ثابتة نفذها بطريقة مميزة، حصل عليها اللاعب ذاته على قوس الجزاء، قبل أن يرسلها متقنة بالمقص الأيمن لمرمى الفريق المضيف، مانحاً فريقه التقدم منذ الدقيقة الـ6.

وسجل الدولي العراقي هدفه الشخصي الثاني في المسابقة البرتغالية، ليواصل سلسلة تألقه التي كانت في الموسم الماضي، ما جعله هدفاً للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، وعلى رأسها فالنسيا الإسباني، لكن اللاعب فضل البقاء في صفوف فريقه الحالي.

ورغم مستوياته الملفتة في الدوري البرتغالي، لكن اللاعب لم يلبِ طموحات الجهاز الفني ولا حتى الجماهير العراقية في المناسبات التي وجهت له الدعوة فيها لحمل قميص “أسود الرافدين”، ما جعله خارج حسابات المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش في الفترة الحالية.