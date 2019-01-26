بالصورة.. برشلونة يتأثر بدموع المصور العراقي محمد العزاوي

تفاعل نادي برشلونة الاسباني، مع صورة للمصور العراقي محمد العزاوي التقطت له خلال مباراة المنتخب الوطني امام قطر في ثمن نهائي كأس آسيا ب‍الامارات 2019.

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، نشر اليوم، صورة للعزاوي وهو يبكي خلال مباراة اسود الرافدين أمام العنابي القطري والتي انتهت بفوز الاخير بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية على موقع “تويتر”، صورة العزاوي وعلق عليها قائلاً: “كل الاحترام والتقدير”.

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة كأس آسيا بعد خسارته امام قطر في دور ثمن النهائي من كأس آسيا.