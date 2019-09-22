اوديشو يحصل على قرار اسيوي يهدد اربيل بالهبوط للدرجة الاولى

حصل أيوب أوديشو مدرب القوة الجوية، على حكم من الاتحاد الآسيوي باسترداد مستحقاته المالية المتأخرة لدى أربيل.



وقال وكيل أعمال المدرب وسام الهاشمي في تصريحات صحفية: “أوديشو سبق وأن تقدم بشكوى لدى الاتحاد العراقي منذ عام 2016، وحصل على قرار لصالحه لكنه لم ينفذ ما دفعه لتوكيل محام إسباني لتقديم شكوى لدى الاتحاد الآسيوي”.

وتابع: “أوديشو حصل على حكم من الاتحاد القاري يلزم أربيل بتسديد مستحقاته وفق سقف زمني محدد لا يتجاوز الـ10 أيام، وإلا ستصدر بحقه عقوبات قد تصل لهبوطه إلى الدرجة الأولى”.

وأشار إلى أن إدارة نادي أربيل تحاول الآن تسوية الموضوع، لكن الأمر بات لدى المحامي الإسباني.

وختم: “كان من الأفضل لنادي أربيل تسوية الأمر بوقت سابق، أي قبل أن تصل تفاصيل القضية إلى الاتحاد الآسيوي”.