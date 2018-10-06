النفط العراقي يواجه الهلال السعودي في البطولة العربية للأندية

أوقعت قرعة دور الـ16 من البطولة العربية للأندية، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، عن مواجهة صعبة لفريق النفط العراقي أمام الهلال السعودي.

وسيواجه فريق النفط العراقي نظيره الهلال السعودي، في مباراتين حيث ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الهلال السعودي، فيما ستقام مواجهة الاياب على ملعب فرانسوحريري في أربيل، والتي ستكون أرض النفط.

وكانت نتائج قرعة دور الـ16 من البطولة العربية أسفرت عن المواجهات التالية:

المريخ (السودان) – اتحاد العاصمة (الجزائر)

النصر (السعودية) – مولودية (الجزائر)

الهلال (السعودية) – النفط (العراقي)

الاتحاد الاسكندري (مصر) – الزمالك (مصر)

وفاق سطيف (الجزائر) – الأهلي ( السعودية)

الإسماعيلي (مصر) – الرجاء (المغرب)

الأهلي (مصر) – الوصل ( الإمارات)

الوداد (المغرب) – النجم الساحلي (التونسي)

جدير بالذكر ان كأس العرب للأندية الأبطال، والمعروفة سابقا باسم دوري أبطال العرب، هي بطولة تجمع الأندية صاحبة المراكز الأولى والأكثر شعبية في الدوريات العربية المحلية لتتنافس على لقب بطل العرب، وتتلخص فكرة البطولة في تجميع 32 فريقا من كافة الدول العربية، ويتم اختيارهم وفق حصولهم علي بطولاتهم المحلية، يلعبون ذهابا وايابا بنظام خروج المهزوم حتي يصل فريقان للمباراة النهائية.