المنتخب الوطني يلغي معسكر أربيل قبل مواجهة إيران منتصف الشهر

ألغى مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، المعسكر المقرر للفريق في مدينة أربيل تحضيرًا لمواجهة المنتخب الإيراني في الرابع عشر من الشهر الجاري في مدينة البصرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال.

وقال مدير الفريق باسل كوركيس في تصريح صحفي، إن الجهاز الفني بقيادة كاتانيتش قرر إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقررًا في مدينة أربيل بسبب عدم تفرغ اللاعبين وتواجد 7 منهم فقط، ما دفع المدرب لإلغاء المعسكر لعدم الفائدة الفنية منه بسبب عدم اكتمال الفريق.

وبين أن المنتخب سيتجمع في الثامن من الشهر الجاري في البصرة، على أن يلتحق اللاعبين المحترفين بالتجمع تباعا يومي التاسع والعاشر من الشهر الحالي، تحضيرا لمواجهة المنتخب الإيراني في الرابع عشر من هذا الشهر.

وأشار إلى أن الجميع يعي أهمية المباراة ونقاطها الثلاث التي ستمنح الفريق فرصة الاقتراب من التأهل للجولة النهائية من التصفيات، موضحا أن المباراة ستقام في ملعب جذع النخلة في البصرة ولا يوجد أي مبرر لنقلها لأي مكان آخر.

يشار إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 6 نقاط.