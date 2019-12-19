ديسمبر 19, 2019

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا الجديد

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فى :عالم الرياضة
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المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا الجديد

حافظ المنتخب الوطني العراقي، على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم الخميس.
وجاء المنتخب العراقي في المركز الـ70 برصيد 1344 نقطة، حيث زاد رصيده 4 نقاط.
واحتل المنتخب الوطني المركز السادس آسيوياً، بعد منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.
وعلى مستوى المنتخبات العربية احتل العراق المركز السادس بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر.
وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة الترتيب برصيد 1765 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي برصيد 1733 نقطة، ثم المنتخب البرازيلي برصيد 1712 نقطة وبعدها إنكلترا برصيد 1661 نقطة.

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