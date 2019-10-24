المشاركة العراقية في مونديال الاندية.. حلمٌ ليس بعيد المنال

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ان الصين ستستضيف مونديال الأندية 2021 بنظام جديد يشارك فيه 24 فريقاً من مختلف دول العالم.

النظام الحالي للبطولة يضم 7 فرق فقط، لكن مع النظام الجديد الذي سينطلق من موسم 2021، ستكون المشاركة لـ24 فريقاً من جميع القارات.

وبحسب النظام الجديد، فإن اوروبا ستشارك بـ8 اندية واميركا الجنوبية بـ6 اندية، وآسيا وافريقيا والكونكاكاف بثلاثة اندية واقيانوسيا بفريق واحد.

وباتت فرصة المشاركة في البطولة متاحة للاندية العراقية، خاصة مع عودة الاندية الى دوري أبطال آسيا ابتداءً من الموسم الماضي، لكن المشوار لن يكون سهلاً على الاطلاق.

الاتحاد الدولي، سيسمح بمشاركة بطل آسيا لموسم 2019 و2020 بالبطولة تلقائياً، اما المقعد الثالث، فسيلعب وصيف آسيا 2019 امام وصيف آسيا 2020، لتحديد المتأهل منهما الى كأس العالم للاندية 2021.

وفي هذه الحالة فإن الفرصة متاحة امام الاندية العراقية والتي تمتلك مقعداً ونصف في دوري الابطال، للمشاركة في المونديال في حال تواجد فريق عراقي في المباراة النهائية للموسم الحالي والمقبل.

يذكر ان العراق يشارك بناديين هذا الموسم وهما: الشرطة (دور المجموعات) والزوراء (الملحق المؤهل للمجموعات).