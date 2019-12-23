بسبب اسمه.. الكويت ترفض منح مدرب الجودو “صدام حسين” تأشيرة الدخول

رفضت السلطات الكويتية، منح مدرب جودو نادي ثمر الرياضي من مديرية لبعوس في يافع بمحافظة لحج اليمنية، تأشيرة الدخول إلى أراضيها بسبب إسم المدرب الكابتن (صدام حسين بن حازب) الذي جاء مع فريقه، للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي سوف تقام في دولة الكويت نهاية كانون الثاني القادم.

وقد قدم مسؤول في الاتحاد الكويتي للجودو إعتذاره عن عدم منح الجهات المعنية تأشيرة الدخول للمدرب الذي يحمل إسم (صدام حسين)، فيما تمت الموافقة على منح لاعبيه تأشيرات الدخول إلى الكويت، ولكن نظراً لتعثر منح المدرب صدام حسين بن حازب تأشيرة الدخول، حال هذا الأمر دون مشاركة لاعبي فريق جودو نادي ثمر في البطولة العربية للجودو، التي ستقام مطلع الشهر القادم.

في الوقت الذي استعد فيه اللاعبون للمشاركة في هذه البطولة العربية، لتسجيل حضور مشرف لناديهم، ولعبة الجودو على مستوى الوطن.

من جانبه، ابدى صدام حسين استغرابه وانزعاجه من مثل هذا التصرف بعدم منحه تأشيرة الدخول إلى الأراضي الكويتية، لخوض المشاركة في بطولة الجودو الرياضية العربية، وحرمان فريقه من فرصة المنافسة على المستوى العربي لأول مرة، وهو طموح لم يتحقق للأسف.

وقد تم حرمان الفريق بسبب الإسم فقط، كما ادعت بذلك السلطات الكويتية، وهو ما أثار الإستغراب من مثل هكذا تصرف يعكس نفسه بالسلب تجاه الكويتيين، خاصة وأن هذا المنع لم يأت لدواع أمنية، وإنما جاء للأسف بسبب الإسم فقط ، والذي لا يبرر هذا المنع، حيث لا يُعقل أبداً أن يُمنع شخص رياضي من دخول الكويت لمجرد أن إسمه صدام حسين.