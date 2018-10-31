القبض على نائب رئيس الاتحاد الاسباني بتهمة الفساد

ألقي القبض على أندريو سوبيس نائب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء ضمن عملية للشرطة تسببت أيضا في استقالة الرئيس السابق انخيل ماريا بيار بسبب اتهامات بالفساد.

وانضم سوبيس، الرئيس السابق للاتحاد الكتالوني لكرة القدم إلى الاتحاد الاسباني في مايو ايار بعد تعيين لويس روبياليس رئيسا له.

وأبلغ متحدث باسم الشرطة الاسبانية رويترز “تم القبض على سوبيس ضمن تحقيق في تحويل أموال من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم إلى جهات خاصة”.

الاتحادية ترد على سؤال للسومرية بشأن إحالة رئيس الجمهورية ونوابه على التقاعد

وإضافة لسوبيس، تم القبض أيضا على عضو في مجلس إدارة الاتحاد الكتالوني اليوم الثلاثاء في إطار العملية ذاتها.

وقال الاتحاد الاسباني في بيان “يبدي الاتحاد الاسباني لكرة القدم احترامه الكامل للاجراءات القانونية بعد أحداث هذا الصباح”، وأضاف “نود القاء الضوء على الحاجة إلى احترام مبدأ افتراض البراءة”.