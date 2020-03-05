الفيفا يقترح تأجيل تصفيات مونديال قطر وكأس آسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي، تقديم اقتراح رسمي لتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2018، وكأس آسيا 2023.

وأجرى الاتحادان الدولي “FIFA” والآسيوي “AFC” لكرة القدم، اجتماعا في مقر “الفيفا” اليوم الخميس، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وأعلن الاتحاد الدولي عبر موقعه ما يلي:

“بالنسبة لكل من “FIFA” و”AFC”، تظل صحة وسلامة جميع الفاعلين في مباريات كرة القدم على رأس الأولويات. وعلى هذا الأساس، سيتم الآن إخطار الاتحادات الأعضاء المعنية باقتراح رسمي لتأجيل المباريات القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، وكأس آسيا 2023.

سيقدم FIFA وAFC إحاطة بشأن هذه المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما تضمنت الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها مواجهة كوريا الجنوبية والصين في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى بطولة آسيا لكرة الصالات تركمانستان 2020.

هذا وسيواصل FIFA مراقبة الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء. كما يمكن تقديم معلومات عن المباريات الدولية الأخرى من قبل الاتحاد القاري أو المحلي المعني”.

يشار الى ان العراق يتصدر مجموعته الثانية في تصفيات المونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين برصيد 11 نقطة.

وتضمن مجموعة العراق كل من البحرين وايران وهونغ كونغ وكمبوديا.

وكان من المقرر ان يحل العراق ضيفا على هونغ كونغ في 31 آذار الجاري.