العراق يواجه الصين وفلسطين وديا تحضيرا لبطولة الامم

وديا.. المنتخب الوطني يواجه الصين وفلسطين تحضيرا لبطولة الامم

توصل الاتحاد المركزي لكرة القدم الى اتفاق مع اتحادي الصين وفلسطين لتأمين مباراتين في الاطار الودي مع منتخبنا الوطني استعدادا لخوض غمار بطولة امم اسيا ٢٠١٩ في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، ان ” الاتحاد المركزي لكرة القدم توصل الى اتفاق مع اتحادي الصين وفلسطين من اجل تأمين مباراتين في الاطار الدولي الودي خلال الفترة المقبلة ضمن المنهاج التدريبي للمدير الفني لكتيبة الاسود، السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش”.

واضاف ان “الوطني سيواجه نظيره البوليفي في الـ20 من الشهر الجاري على الملاعب الاماراتية، اي في اخر ايام الـ”FIFA DAY” حرصا من المدرب على استغلال الفترة المتاحة ضمن لوائح الاتحاد الدولي لغرض تدريب الفريق بحكم ان طيلة الفترة الماضية لم تتوفر الفرصة الحقيقية لتطبيق جزء من منهاجه التدريبي”.

وبين “سنواجه المنتخب الصيني في الـ24 من شهر كانون الاول ، على ان نباري فلسطين في الـ28 من الشهر نفسه، على ملاعب الدوحة ضمن المعسكر التدريبي الذي سيخوضه الوطني في قطر، كآخر المفردات التحضيرية قبل التوجه الى دولة الامارات لولوج المنافسة على لقب بطولة الامم”.

واختتم حديثه، قائلاً: “من المؤمل ان يتوجه وفد المنتخب الوطني الى الامارات في الـ12 من الشهر الجاري تحضيرا لمواجهة بوليفيا”، لافتا الى: ان الملاك التدريبي للمنتخب الوطني سيتواجد قريبا في العاصمة بغداد من اجل متابعة الوحدات التدريبية لعدد من الاندية، اضافة الى مشاهدة بعض مباريات دوري الكرة الممتاز”.