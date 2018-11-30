العراق يرتقي مركزاً واحداً في تصنيف “فيفا” الشهري

ارتقى المنتخب الوطني مركزاً واحداً، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر، اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 88 برصيد 1271 نقطة، إذ ارتقى مركزاً واحداً عن ترتيبه في التصنيف الأخير، الصادر نهاية تشرين الاول الماضي.

واحتل المنتخب الوطني المركز الحادي عشر على مستوى قارة آسيا، إذ جاء بعد منتخبات إيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين والإمارات ولبنان وعمان.

فيما جاء في المركز العاشر على مستوى المنتخبات العربية بعد تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا والإمارات ولبنان وعمان.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1727 فيما جاءت فرنسا في المركز الثاني برصيد 1726 نقطة، وحلت البرازيل في المركز الثالث برصيد 1676 ثم كرواتيا بالمركز الرابع برصيد 1634.