العراق يتقدم 4 مراكز في تصنيف “فيفا” الجديد

المنتخب العراقي يتقدم 4 مراكز في تصنيف “فيفا” الجديد

تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، 4 مراكز في تصنيف الفيفا، واصبح في المركز 76 عالميا والتاسع اسيويا.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الـ(76) برصيد (1319) نقطة، وحل منتخبنا في المركز التاسع آسيوياً، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

واحتل المركز الثامن على مستوى المنتخبات العربية، بعد تونس والمغرب وقطر ومصر والامارات والجزائر والسعودية.

وحافظت منتنخبات بلجيكا وفرنسا والبرازيل على المراكز الثلاثة الاولى، حيث تصدرت بلجيكا برصيد (1737) نقطة، تليها فرنسا برصيد (1734) نقطة، ثم البرازيل في المركز الثالث برصيد (1676) نقطة، فيما ارتقت انكلترا الى المركز الرابع برصيد (1674) نقطة.