العراق يتقدم خمس مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي ويحتل المركز التاسع اسيويا

ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، خمسة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الصادر اليوم الخميس.

وبحسب بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن “منتخب اسود الرافدين جاء في المركز الـ74 برصيد 1327 نقطة، بعدما كان في المركز الـ79 خلال التصنيف الماضي”.

واضاف أن “العراق حل في المركز التاسع آسيويا، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين”.

وتابع: “فيما حل في المركز الثامن عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والامارات والسعودية”.

وواصلت بلجيكا صدارة التصنيف برصيد 1755 تليها فرنسا برصيد 1726 والبرازيل برصيد 1715 وانكلترا برصيد 1651.