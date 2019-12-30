العراق والاردن يخططان لاستضافة مشتركة لأمم آسيا 2027

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظيره العراقي تخطيطهما للتقدم بملف مشترك من أجل استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم في عام 2027.



وذكر الاتحاد لأردني عبر حسابه بموقع “تويتر” أن استضافة البطولة القارية يعتبر “فخرا كبيرا” للاتحادين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الاتحاد المحلي عبد الخالق مسعود تأكيده لمشروع الاستضافة المشتركة.

واستضافت الإمارات النسخة الأخيرة لكأس آسيا مطلع العام الحالي وتوج بها المنتخب القطري، وستنظم البطولة المقبلة في الصين خلال عام 2023.

واستضاف الأردن عددا من البطولات الرياضية مؤخرا كان أبرزها كأس العالم للسيدات في عام 2016، في حين استعاد العراق مؤخرا حق استضافة مباريات منتخبه بعد سنوات طويلة من الحظر، وسيكون على موعد مع استضافة كأس الخليج في عام 2021.