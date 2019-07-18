العراق في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم وكأس آسيا

أسفرت قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، التي أُُقيمت اليوم الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن صدامات عربية ساخنة.

وجاء المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبي فلسطين، واليمن، بالإضافة لأوزبكستان، وسنغافورة.

كما ضمت المجموعة الثالثة، منتخبي العراق، والبحرين إلى جانب إيران، وهونج كونج، وكمبوديا، وهو ما تكرَّر في المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبي الأردن، والكويت، إلى جانب أستراليا، وتايوان، ونيبال.

وضمت المجموعة الخامسة، أيضًا منتخبين عربيين، وهما قطر، وعمان، إلى جانب بنجلاديش، وأفغانستان، والهند، فيما جاء المنتخب الإماراتي في مجموعة متوازنة مع فيتنام، وتايلاند، وماليزيا، وأندونيسيا.

وجاء المنتخب السوري في مجموعة سهلة مع الصين، والفلبين، ومالديف، وجوام، فيما جاء منتخب لبنان في مجموعة متوازنة مع كوريا الجنوبية، وكوريا الشمالية، وتركمانستان، سيريلانكا.

ولم تضم المجموعة السادسة، أي منتخب عربي، حيث ترأسها منتخب اليابان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وميانمار، ومنغوليا.

وتُقام منافسات هذا الدور، خلال الفترة من 5 أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 9 حزيران/ يونيو 2020.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “المجموع 12 فريقًا” إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل فإن المنتخبات الـ24 التالية تنتقل إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.