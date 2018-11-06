الشباب والرياضة: اتحاد الكرة ملزم بدفع 900 مليون دينار للوزارة

اكدت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، أن اتحاد الكرة ملزم بدفع 900 مليون دينار عراقي لقاء لعبه مباريات دولية ودية على ملاعب الوزارة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد رفعت دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة، مطالبة بدفع ايجار المباريات الودية التي اقيمت على ملاعب الوزارة.

وقال مدير الدائرة القانونية للوزارة علي طاهر في حديث لـ السومرية نيوز ان “اللجنة التنسيقية التي شكلتها الوزارة مع اتحاد الكرة للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الاتحاد، اجتمعت بحضوري وحضور رئيس اتحاد اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ووكيل الوزارة لشؤون الرياضة، عصام الديوان”.

واضاف ان “اللجنة بحثت الدعوى التي رفعتها الوزارة ضد الاتحاد، حيث تم التاكيد بأن الوزير احمد العبيدي لن يستطيع اجراء تغيير على قانون الدولة”.

واوضح ان “الاتحاد ملزم بدفع 900 مليون دينار لاتحاد الكرة بسبب المباريات الودية التي اقامها على ملاعب الوزارة، حيث لعب المنتخب الوطني 9 مباريات ودية”.

وبين أنه “في حال ربحت الوزارة الدعوى القضائية، فان الاتحاد سيكون ملزما بدفع مبلغ يصل الى 300 او 400 مليون وبالتالي سيكون حينها ملزما بدفع مبلغ مليار و300 مليون دينار”.

وتابع ان “الوزير السابق عبد الحسين عبطان لم يشرع هذا القانون، فالوزير ليس لديه صلاحية لتشريع القوانين وانما هذا القانون هو تابع للدولة والاموال ستدفع لوزارة المالية”.