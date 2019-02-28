“السفاح” يلتقي عبد المهدي ويتحدث عن “أنباء سارة” في الأيام المقبلة

كشف النجم الدولي السابق ورئيس لجنة اللاعبين الدوليين في اتحاد الكرة يونس محمود، الأربعاء، عن لقاء له مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبيناً أن الأيام المقبلة ستشهد “أنباء سارة” بشأن مراقبة أموال اتحاد الكرة.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إنه التقى ظهر اليوم “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، من أجل بحث مسألة تمويل والمشاكل التي يعاني منها الاتحاد العراقي لكرة القدم”.

وأوضح بالقول، “قدمت عدة مقترحات لرئاسة الوزراء من أجل مراقبة أموال اتحاد الكرة، والأيام المقبلة ستشهد أنباءً سارة في هذا الصدد”.