السعودية ترصد ملياراً ونصف المليار دولار لبناء مدينة رياضية في بغداد

رصدت المملكة العربية السعودية، مبلغ مليار ونصف المليار دولار لبناء مدينة رياضية متكاملة في بغداد.

وقال مصدر في وزارة الشباب والرياضة في حديث للسومرية نيوز إن “المملكة العربية السعودية رصدت مبلغ مليار و نصف المليار دولار، لبناء مدينة رياضية متكاملة جنوب بغداد”.

وأوضح أن “المدينة الرياضية سيتم بناءها قرب علوة الرشيد جنوب العاصمة كهدية من المملكة للرياضة العراقية”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “المبلغ موجود في السفارة السعودية ببغداد و لم يتبق سوى الإجراءات الإدارية للشروع ببناء المدينة الرياضية”.