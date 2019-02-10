السعودية تدرس تحويل “هديتها” للعراق إلى مدينة رياضية

أكد رئيس اللجنة المشرفة على مشروع بناء الملعب الرياضي “المُهدى” من السعودية إلى العراق، عبد الرحمن حمد، أن اللجنة تدرس تحويل الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة.

وقال الحمد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض والسفير السعودي عبد العزيز الشمري، عُقد في بغداد وحضرته السومرية نيوز إن “اللجنة المشرفة على الملعب بدأت أولى خطواتها مع الجانب العراقي من أجل بناء ملعب كهدية من (الملك السعودي) إلى الشباب العراقي في العاصمة بغداد”.

وأوضح الحمد، أن “وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض، قدم مقترحاً إلى اللجنة من أجل تغيير الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة، وبالتالي فإن الجانب السعودي سيدرس الأمر وستتوضح الكثير من الأمور خلال الفترة المقبلة”.

وعن اختيار موقع الملعب، أكد الحمد، أن “الموقع سيتم اختياره بالتنسيق بين الجانبين العراقي والسعودي، حيث من المؤمل أن يبصر المشروع النور باسرع وقت ممكن”.