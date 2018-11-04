السعودية تتوج بكأس اسيا للشباب

السومرية نيوز/ بغداد: توج منتخب السعودية بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد على ستاد باغنساري في بوغور.

وسجل تركي العمار (2) وخالد الغنام (22) هدفي السعودية، في حين أحرز تشو يونغ-ووك (64) هدف كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن منتخبات السعودية وكوريا الجنوبية وقطر واليابان التي نالت على المراكز الأربعة في البطولة حصلت على بطاقات التأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على ماليزيا 2-1 وعلى الصين 1-0 وعلى طاجيكستان 3-1، ثم فاز في ربع النهائي على أستراليا 3-1، وفي قبل النهائي على اليابان 2-0.

في المقابل تصدر منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع أستراليا 1-1 ثم فاز على الأردن 3-1 وعلى فيتنام 3-1، وفاز في ربع النهائي على طاجيكستان 1-0، وفاز في قبل النهائي على قطر 3-1.