الزوراء يحقق فوزاً كبيراً على الوصل الإماراتي بملعب كربلاء

ابطال اسيا.. الزوراء العراقي يحقق فوزاً كبيراً على الوصل الإماراتي بملعب كربلاء

حقق نادي الزوراء، فوزاً كبيراً على ضيفه الوصل الإماراتي بتغلبه عليه بخمسة اهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ستاد كربلاء الدولي في مدينة كربلاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل خماسية الزوراء كل من سامال سعيد في الدقيقة 22 وعلاء عباس هدفين في الدقيقتين 36 و51 ومهند عبدالرحيم سجل في الدقيقة 75 وحسين الجويد في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وأكمل الوصل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط فابيو ليما في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وتصدر الزوراء المجموعة الرابعة برصيد اربع نقاط، فيما توقف رصيد الوصل عند النقطة الثالثة في وصافة الترتيب.