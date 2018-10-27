القوة الجوية يحصد كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثالثة

كووورة/ تُوّج القوة الجوية العراقي بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على التين أسير التركمانستاني، اليوم السبت، على ملعب جذع النخلة، في نهائي البطولة 2-0.

وأصبح القوة الجوية أول فريق يتوج بلقب البطولة 3 مرات متتالية، بينما حصل الكويت الكويتي على ألقابه الثلاثة أعوام 2009 و2012 و2013.

افتتح حمادي أحمد التسجيل للقوة الجوية في الدقيقة 22، وضاعف إبراهيم بايش التقدم، من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 57.

وأهدر التين أسير ضربة جزاء في الدقيقة 65، بعد أن سدد سليم نورمرادوف فوق العارضة، ليحافظ الفريق العراقي على تقدمه حتى النهاية وحصد اللقب بين جماهيره.

وشهدت المباراة منذ بدايتها، ضغطا متواصلا من لاعبي القوة الجوية على مرمى التين أسير، وكاد أن يتقدم حمادي أحمد، لكن كرته وصلت خفيفة لحارس المرمى، وحاول عماد محسن من تسديدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 22، استغل حمادي أحمد خطأ مدافع التين أسير في تشتيت الكرة، ليضع الكرة بالشباك، مرجحا كفة القوة الجوية، وأهدر علي حصني ومحمد علي عبود كرتين من تسديتين اعتلتا العارضة.

وكاد الفريق التركمانستاني التعديل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تسديدة ديدار ديوردييف علت العارضة، لينتهي بتقدم القوة الجوية.

وفي الشوط الثاني، بدأ التين أسير بشكل أفضل نسبيا، لكنه لم يشكل خطورة تذكر، وتمكن القوة الجوية من تعزيز النتيجة بهدف ثان من ركنية ارتقى لها اللاعب إبراهيم بايش برأسه ووضعها في الشباك.

وأهدر فريق التين أسير ضربة جزاء، عبر اللاعب مرادوف، الذي سدد الكرة قوية فوق العارضة، بينما تسابق لاعبو القوة الجوية على إهدار الفرص، عن طريق حمادي وعماد محسن لتنتهي المباراة 2-0.