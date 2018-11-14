القوة الجوية بمواجهة مرتقبة مع باختاكور الاوزبكي في ملحق دوري ابطال اسيا

أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خطاباً الى نادي القوة الجوية العراقي يبلغه فيه حول موعد مباراة ملحق أبطال آسيا للموسم القادم.

وقال نائب الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان له ان ” ادارة القوة الجوية تلقت خطاباً رسميا مساء اليوم الاربعاء من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حدد فيها مباراة وموعد ملحق الابطال، والتي ستكون امام باختاكور الاوزبكي بالرابع عشر من شهر شباط لعام 2019″.

وأضاف الزيدي، ان ” مباراة الملحق ستكون من مباراة واحدة وستقام في العاصمة الاوزبكية طشقند”، مشيراً الى “انه في حال حقق القوة الجوية الفوز في هذه المباراة فأنه سيخوض جولة ثانية من ملحق أبطال آسيا امام أحد أندية غرب آسيا” قطر، الامارات، السعودية” قبل الذهاب لدور المجموعات للأبطال”.

مؤكداً، ان “أدارة القوة الجوية حريصة كل الحرص على دعم الفريق وتوفير كافة متطلبات الكادر التدريبي قبل خوض مباراة الملحق امام باختاكور الاوزبكي”.