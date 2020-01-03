الاتحاد الغاني لكرة القدم يقيل كل مدربي المنتخبات الوطنية

قال الاتحاد الغاني لكرة القدم، إنه أقال كل المدربين بالمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات دون توضيح أسباب.

ووعد كورت أوكراكو رئيس الاتحاد الغاني، الذي تولى المنصب في أكتوبر تشرين الأول الماضي، ببناء ”مؤسسة جديدة“ بعد مزاعم رشى وفساد ضمن فيلم وثائقي أعده صحفي.

وانتهت بذلك الفترة الثانية للمدرب كواسي أبياه مع غانا، حيث عين في 2017 بعد أن قضى عامين في المنصب بين 2012 و2014.

وتحت قيادة أبياه فشلت غانا في التأهل لكأس العالم 2018 بعد المشاركة في الدورات الثلاث السابقة كما خرجت من الدور الثاني لكأس الأمم الافريقية العام الماضي في أسوأ مشاركة لها منذ 2006.

وقال الاتحاد الغاني في بيان متأخر يوم الخميس ”قرر الاتحاد الغاني حل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بأثر فوري ويسري القرار على فرق الرجال والسيدات“.

وأضاف ”يعبر الاتحاد الغاني عن تقديره لكل المدربين والأعضاء بالمنتخبات الوطنية لمساهمتهم مع الفرق وكرة القدم الغانية‭‭ ‬‬ونتمنى لهم الأفضل في المشاريع المقبلة“.

وقرر البلد الافريقي حل الاتحاد الوطني للعبة في 2018 بعد نشر وثائقي يظهر خلاله بعض المسؤولين ومن بينهم الرئيس السابق للاتحاد كويسي نيانتاكي وهو يحصل على عمولات.

وكان نيانتكي عضوا سابقا بمجلس الاتحاد الدولي وعاقبه الفيفا لاحقا بالإيقاف مدى الحياة.