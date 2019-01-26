الاتحاد الاسيوي يفتح تحقيقاً رسمياً بشأن تجنيس بسام الراوي

اعلن المستشار القانوني للاتحاد العراقي لكرة القدم نزار احمد، الجمعة، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن تجنيس قطر للاعب بسام الراوي.

ونشر احمد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “لجنة انضباط الاتحاد الاسيوي، فتحت تحقيقاً رسمياً بخصوص أهلية بسام الراوي ولاعبين اخرين لتمثيل قطر”.

واضاف “بالنسبة لبسام الراوي عملية تسجيله حسب بيانات الاتحاد الاسيوي تمت وفقا للمادة 7 من قانون الاهلية على افتراض ان والدة اللاعب ولدت في دولة قطر”.

وبين ان “هذا الموضوع لا تأثير له على نتائج منتخب قطر في كأس آسيا ولكن اذا ثبت وجود تلاعب في وثائق تسجيل اللاعبين المجنسين فأنه يؤدي الى معاقبة الاتحاد القطري واللاعبين المشمولين”.