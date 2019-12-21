الاتحاد الإسباني يهدد بإغلاق ملعب برشلونة

فرضت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، غرامة مالية على برشلونة، مهددةً بإغلاق ملعب “كامب نو”، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد.

وانتهت مباراة برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت الأربعاء الماضي، بالتعادل السلبي، بينما شهدت إلقاء العديد من الكرات من مدرجات البارسا، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 ثانية، بعدما ألقيت الكرات من مدرجات برشلونة إلى داخل الملعب.

ووفقاً لموقع “كورة”، قررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو، بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب كامب نو.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فوفقًا للمادة 101.2 من لوائح العقوبات، التي تنص على أن “إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات، بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أم لا، يعتبر جريمة خطيرة، تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو، والتحذير من إغلاق الملعب”.