الاتحاد الآسيوي: ميمي يحمل على أكتافه مسؤولية كبيرة في مباراة العراق وإيران

سلط الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الضوء على اللاعبين، الذين برزوا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتواجد نجم المنتخب الوطني مهند علي “ميمي” ضمن التقرير الذي سلطه الموقع على النجوم الذين برزوا في الجولة الرابعة من التصفيات.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد، أن “المهاجم مهند علي، يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في تشكيلة منتخب العراق، حيث أنه في سن 19 عاماً حجز مقعده الثابت في التشكيلة الأساسية بالفريق”.

وأضاف، أن “مهند علي كان واحداً من ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا من التسجيل في جميع المباريات الثلاث التي خاضتها منتخبات بلادهم لغاية الآن في التصفيات”.

وتابع، أن “مهند سجل هدف التعادل للعراق خلال المباراة الأولى أمام البحرين، ثم سجل الهدف الأول في المباراة أمام هونغ كونغ في البصرة، وبعد ذلك سجل هدفاً للعراق في المباراة التي تغلب فيها الفريق خارج ملعبه على كمبوديا 4-0”.

وأكمل: “مهند الذي انتقل في بداية الموسم الحالي إلى نادي الدحيل القطري، يحمل على أكتافه مسؤولية كبيرة الآن، حيث سيتواجه منتخب العراق مع إيران في البصرة خلال الشهر المقبل”.