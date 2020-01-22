الإمارات تمنح جنسيتها لاثنين من لاعبي كرة القدم

قال مهاجم فريق الوحدة الإماراتي، سيباستيان تيغالي، إن “حلمه تحقق” بحصوله على الجنسية الإماراتية وإنه سيشرف بتمثيل البلاد حال اختياره ضمن المنتخب القومي في تصفيات كأس العالم.

ووشدد تيغالي على أنه لا يمكنه وصف شعوره ” عندما أمسكت جواز السفر الإماراتي في يدي. حتى أسرتي سعيدة جدا”.

وأُعلن حصول تيغالي ، وهو من أصل أرجنتيني، على الجنسية الإماراتية هذا الأسبوع. وهي خطوة كانت مرتقبة لفترة طويلة، لكنها واجهت بعض التعقيدات القانونية.

وصار من الممكن منح اللاعب الجنسية بعد تغيير القوانين بقرار رئاسي من الشيخ خليفة بن زايد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

كذلك حصل مهاجم فريق العين، البرازيلي كايو كانيدو، على الجنسية الإماراتية.