الأرجنتين تواجه البرازيل والعراق في غياب القوة الضاربة

كووورة: حفلت القائمة التي أعلنها مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، لخوض وديتي العراق والبرازيل يومي 12 و16 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بمدينتي الرياض وجدة، بالعديد من الغيابات.

ولعل أبرز تلك الغيابات كان نجم برشلونة، ليونيل ميسي، إضافة إلى آنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، وسيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

وضم سكالوني للقائمة 31 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو (مانشستر يونايتد)، رولي (ريال سوسيداد)، أرماني (ريفر بليت).

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي (مانشستر سيتي)، فونيس موري (فياريال)، بيزيلي (فيورنتينا)، كانيمان (جريميو البرازيلي)، فويث (توتنهام)، تاليافيكو (أياكس أمستردام)، فرانكو (إندبندينتي)، سارافيا (راسينج كلوب).

الوسط: أسكاكيبار (شتوتجارت)، باريديس (زينيت سان بطرسبرج)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، فاسكيز (إشبيلية)، رودريجو دي باول (أودينيزي)، بيريرا (واتفورد)، سالفيو وسيرفي (بنفيكا)، باتاليا وأكونا (سبورتنج لشبونة)، ميزا (إندبندينتي)، وبلاسيوس (ريفر بليت).

الهجوم: بافون (بوكا جونيورز)، مارتينيز (ريفر بليت)، باولو ديبالا (يوفنتوس)، ماورو إيكاردي ومارتينيز (إنتر ميلان)، آنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد) وجيوفاني سيميوني (فيورنتينا).