بطولة غرب آسيا.. استياء بعثة منتخب البحرين من تأخرها في مطار النجف

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره لنظيره البحريني لتأخر وفد منتخب البحرين في مطار النجف بسبب منح أعضاء الوفد تأشيرات الدخول التي لم يحصل عليها مسبقاً، الأمر الذي ولَّد استياءً لدى البعثة البحرينية المشاركة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها العراق إقليم كوردستان، وتختتم غداً الأربعاء.

ووصل منتخب البحرين إلى مطار النجف، أمس الاثنين، قادماً من مدينة أربيل، وذلك لخوض المباراة النهائية على استاد كربلاء الدولي أمام المنتخب العراقي.

وذكر الاتحاد في بيان له رداً على بيان مماثل للاتحاد البحريني: “نستغرب صدور بيان من الاتحاد البحريني الشقيق، ذكر فيه حدوث بعض الإشكالات الإدارية عند قدوم وفد المنتخب من مطار أربيل إلى مطار النجف”.

وأضاف أن “المنتخب البحريني، دخل الى مدينة أربيل بموجب تعليمات حكومة إقليم كوردستان دون الحصول على تأشيرة الدخول، ما تطلب الحصول عليها في مطار النجف الدولي، وأن الإجراءات الإدارية هي من تسببت بتأخير الوفد كما يحدث في كل مطارات العالم”.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد العراقي يسعى لإنجاح بطولة غرب آسيا ولا يمكن له أن يتقاعس في توفير الراحة للوفود الشقيقة، وإن حدث شيء ما فإنه لا يعدو سوى خطأ غير مقصود لا يمكن له أن يكون باباً للنيل من الأشقاء، ونقدم اعتذارنا مشفوعاً بالمحبة والتقدير”.

من جهته أوضح منسق مباريات بطولة غرب آسيا على استاد كربلاء الدولي، عباس عبد الحسين، في تصريح صحفي، أن “وفد منتخب البحرين القادم من مدينة أربيل ضم 38 شخصاً، تأخر في مطار النجف ما يقارب الساعة والربع بسبب إجراءات منح التأشيرات”.

وأضاف عبد الحسين: “صحيح أن لدى الوفد البحريني موافقة بالدخول، إلا أن تعليمات مطار النجف تقتضي منح تأشيرات اضطرارية وفق إجراءات الدولة. كان على الجهة المنظمة إرسال جوازات سفر الوفد البحريني إلى مطار النجف فور تأهله إلى المباراة النهائية التي يخوضها في كربلاء، لكن هذا لم يحصل وتفاجأ وفد البحرين بالإجراء لدى وصوله قادماً من أربيل”.

ولعب المنتخب البحريني ضمن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا التي جرت مبارياتها على استاد “فرانسوا حريري” في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وتصدر لائحة ترتيبها بعد فوزه على الكويت 1-0 في آخر مبارياتها ليصل إلى نهائي البطولة، وضمت المجموعة الثانية إلى جانب البحرين منتخبات السعودية والأردن والكويت.