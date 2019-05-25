اسبانيول يختبر لاعبين عراقيين

وجه نادي اسبانيول الاسباني بكرة القدم، الدعوة للاعبين اثنين من أكاديميته في بغداد تمهيداً لضمهما الى صفوف الفريق.

وقال مدير اكاديمية اسبانيول في بغداد، طه ابو رغيف في حديث للسومرية نيوز، إن “النادي الاسباني، وجه دعوة للاعبين اثنين من أكاديميته في بغداد بناءً على تقارير مسبقة من المدير الفني السابق لاكاديمية اسبانيول (رامون كاتالا)”.

واوضح ان “هذه الدعوة تأتي من اجل الاختبار والاحتكاك قبيل الشروع بأجراءات قبول اللاعبين بالنادي الام”، مشيراً إلى أن “الدعوة للاختبار ستكون منتصف شهر حزيران المقبل للاعبين اسحاق حامد عبد تولد 2008 وضياء عبدالجبار تولد 2005”.

واكد ابورغيف، على “القيمة الفنية للاكاديمية والتي جعلت لاعبينا الصغار محط انظار الاندية الكبيرة”، مبيناً ان “هدف الاكاديمية سيبقى تطوير وتسويق اللاعبين وفتح طريق الاحتراف امامهم”.