اربيل.. تأجيل ماراثون كوردستان للسلام بسبب “كورونا”

بناء على تعليمات وتوصيات حكومة اقليم كوردستان ، ولتنفيذ ارشادات وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء بخصوص الوقاية من فيروس كورونا، قررت الهئية العليا لماراثون السلام في كوردستان، تأجيل فعاليات نصف ماراثون كوردستان للسلام الذي كان مزمعاً إقامته يوم السبت المقبل 14 مارس/ اذار، إلى اشعار اخر.

المشرف على الماراثون الكابتن كاروخ صالح ،قال أن الهئية العليا لماراثون السلام في كوردستان قررت تأجيل الفعالية مراعاة لمصلحة وصحة المواطنين ، كون الازدحام واية انشطة جماهيرية، تؤدي الى انتقال وتفشي الاوبئة “لذلك قررنا وقف انشطتنا لاشعار اخر”.