احمد ياسين يوضح حقيقة خلافه مع كاتنيش وسبب مغادرته

أوضح نجم المنتخب الوطني، أحمد ياسين، حقيقة خلافه مع المدرب كاتانيتش.

وقال ياسين في تصريح صحفي “تحصلت على اجازة من المنتخب بعد موافقة مدرب المنتخب كاتانيتش والمدير الاداري كابتن باسل كوركيس على علم بذلك”.

وأضاف “استغربت كثيرا من الاخبار التي نقلت لي والتي تصور وجود مشكلة نشبت مع مدرب المنتخب ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بها! كونها عبارة عن كذب ولا وجود لها مطلقاً”.

وتساءل “ما هو الغريب في طلب الاجازة خصوصا بعد ان جاءت بموافقة وقناعة المدرب بعد ان شرحت له اهمية المباراة التي تنتظرني في السويد فلماذا يتم ربط ذلك بمشكلة معي فقط وهناك حالتين مشابهتين مع زميلي جستن ميرام وعلي عدنان! اللذين تحصلا على اجازة ايضا!؟”.

وتابع ياسين ان “البعض يتحدث بانني امتعض بعد ان اخرج بديلاً في اي مباراة؟ رسالتي الى من يروج لمثل هذا الموضوع، انا افتخر ان اخدم منتخب بلدي من اي مكان حتى ولو كان من المدرج وعلى من يحاول ان يزايد على خدمة المنتخب ان ينظر الى عقدة النقص الذي يعاني منها فكلنا ابنا هذا الوطن وخدمته شرف”.

وبين ان “امتعاضي من الطيران في الدرجة العادية لساعات طوال اجيب بالتالي: منذ سنوات طويلة وانا اطير لساعات طويلة على الدرجة الاعتيادية ولم اشتكي بل على العكس تماما من ذلك انا مستعد ان انفق من حسابي الخاص لشراء التذكرة بغية التواجد لخدمة منتخب بلادي”.

وأكد “انا لم اتكلم بسوء على احد يوما ولن افعل فالجميع محط احترام وتقدير لدي فلماذا يتم خلق القصص الملفقة وربطها بي” داعيا “الجماهير ان لا تصدق كل ما يقال دون مصدر رسمي كون هناك من يحاول ان يشتت تركيز اللاعبين عن المهمة الاكثر اهمية المتمثلة بتحقيق الانتصارات”.

وقدم ياسين “اعتذاره للجماهير العراقية لعدم تحقيق الفوز امام البحرين ولكن دائما ما تكون البدايات صعبة ناهيك عن الرطوبة العالية التي جعلت من اللاعبين لا يقدمون مستواهم المعهود، لذا اواعد ان سافعل المستحيل رفقة زملائي في المنتخب لتحقيق حلم الشعب العراقي ببلوغ مونديال قطر 2022”.