اتحاد الكرة يقرر إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس اللجنة علي جبار خلال المؤتمر الذي عقده مع ممثلي الأندية في مقر الاتحاد، إن “لجنة المسابقات قررت إقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بعد التوقف الذي تعرضت له المسابقة بسبب التظاهرات”.

وأوضح أن “الدوري الممتاز سينطلق في الأول من شباط المقبل، في حال انتهت التظاهرات سيستمر الدوري من مرحلة واحدة وسيكون هناك هبوط للأندية”.

وأضاف: “في حال استمرت التظاهرات، ستكون المشاركة في الدوري اختيارية من دون هبوط أي نادي”، مبيناً ان “الاتحاد العراقي سيبلغ نظيره الاسيوي بالامر”.