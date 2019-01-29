اتحاد الكرة يفاتح ست دول للمشاركة في بطولة الصداقة الثانية

{بغداد: الفرات نيوز} فاتح الاتحاد العراقي لكرة القدم ستة اتحادات لاستحصال موافقتهم في المشاركة ببطولة الصداقة الثانية التي سينظمها الاتحاد للمدة من الثامن عشر من اذار المقبل ولغاية السادس والعشرين منه.

وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان “الاتحاد فاتح اتحادات اوزبكستان وعمان والامارات والكويت وسورية ولبنان من اجل مشاركة منتخباتها في بطولة الصداقة الثانية المزمع اقامتها في اذار المقبل، وفي ايام الفيفا دي تحديدا”.

واضاف رضا، ان “الاتحاد بانتظار الموافقات الرسمية من قبل الاتحادات المذكورة بغية مخاطبة الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتنظيم الامور الفنية والادارية الخاصة في البطولة”.

يشار الى اتحاد الكرة نظم العام الماضي في البصرة بطولة الصداقة الاولى بمشاركة منتخبي قطر وسورية، وفاز بلقبها المنتخب القطري.